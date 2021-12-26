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Морози вдарять до -13, а місцями сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 26 грудня на півдні та сході України очікується сніг, а подекуди - з дощем. Морози посиляться, вночі синоптики прогнозують до -14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні у південних та східних областях - хмарно. Вдень очікується значний сніг та мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься дощем.

На решті території - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на Закарпатті, Прикарпатті та в деяких центральних областях сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:

  • у західних областях вдень -3 -8, вночі -9 -14 градусів;
  • на півночі країни вдень -4 -7 градусів, вночі -11 -13;
  • у східних областях від -6 до +1 вдень, а вночі -5 -10 градусів;
  • на півдні країни від -1 до +2, а вночі 0 -3 градуси;
  • у центральних областях вдень -3 -6 градусів, а вночі -5 -8.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме -4 -6 градусів, а вночі -11 -13.

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