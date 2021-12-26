Морози вдарять до -13, а місцями сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 26 грудня на півдні та сході України очікується сніг, а подекуди - з дощем. Морози посиляться, вночі синоптики прогнозують до -14.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні у південних та східних областях - хмарно. Вдень очікується значний сніг та мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься дощем.
На решті території - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на Закарпатті, Прикарпатті та в деяких центральних областях сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:
Сьогодні у столиці без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме -4 -6 градусів, а вночі -11 -13.