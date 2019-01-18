Морозы и снегопады: украинцам рассказали о погоде на выходных

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупредили о существенном похолодании в Украине

На выходных 19 и 20 января на большей части Украины ожидается существенное похолодание. В ряде регионов пройдут снегопады. Об этом сообщается на сайте Погода УНИАН.

В столице завтра будет без осадков, температура воздуха в ночное время составит до -11 градусов, днем будет до -1 градуса. В воскресенье в Киеве облачно с прояснениями, температура в течение суток от -9 до -4 градусов.

Во Львове 19 января также осадки не прогнозируются, ночью столбики термометра покажут до -6 градусов, а в дневное время будет -1 градус. В воскресенье будет пасмурная погода, температура воздуха от -6 до -1 градуса.

Иллюстративное фото (pixabay)

В Луцке завтра ночью воздух промерзнет до -7 градусов, а днем будет 0 градусов. Осадки не ожидаются. В воскресенье переменная облачность, ночью температура составит -6 градусов и днем -2 градуса.

В Виннице 19 января без осадков, температура воздуха в течение суток от -11 до -2 градусов. 20 января ожидается снегопад, температура составит до -8 градусов.

Прогноз на 19 января (pogoda.unian.net)

В Одессе в субботу и воскресенье прогнозируют небольшую облачность. Завтра температура воздуха составит от -7 до +3 градусов, а послезавтра - от нуля до +1 градуса.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью составит до -11 градусов, днем потеплеет до нуля. В воскресенье будет пасмурно, теспература в течение суток составит от -10 до -6 градусов.

В Днепре завтра будет идти снег, температура ночью -12 градусов, днем +2 градуса. В воскресенье осадки не ожидаются, температура воздуха в течение суток составит от -7 до-5 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Симферополе в субботу без осадков, температура воздуха от -4 до +8 градусов. 20 января будет облачно с прояснениями, температура воздуха от нуля до +6 градусов.

В Мариуполе в субботу будет довольно пасмурно, температура ночью до -8 градусов, днем +3 градусв. В воскресенье осадки не прогнозируются, температура воздуха составит до -8 градусов.

В Северодонецке 19 января пройдет снег с дождем, температура ночью опустится до -14 градусов, днем будет +3 градуса. В воскресенье без осадков, в течение суток температура воздуха составит от -11 до -7 градусов.

Прогноз на 20 января (pogoda.unian.net)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко сообщает о том, что 19 января температура воздуха по всей Украине будет неоднозначной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха.

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Видео: РБК-Украина