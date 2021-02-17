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Морозы отступают из Украины: стало известно когда

Автор: Игорь Литвиненко

В Украину идет потепление. С конца недели на большей части страны ожидается плюсовая температура.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, морозы начнут отступать с воскресенья, 21 февраля. В этот день на западе и юге температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5 градусов, на Закарпатье +4+6. В центральных областях столбики термометра покажут 0+2 градуса, в Полтавской и Днепропетровской области от +1 до -2 градусов. В восточных и северных регионах от 0 до -3. Ночью температура воздуха в среднем составит -4-6 градусов.

Снежная погода сохранится лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях - там ожидается небольшой снег ночью и днем.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют снегопады в западных и центральных областях. Температура воздуха днем составит от -11 до +1 градуса. Ночью местами столбики термометров опустятся до -23.

Ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится в последнюю неделю февраля. Температура повысится до плюсовых показателей, а в некоторых областях ожидается потепление до +10 градусов.

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