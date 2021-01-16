Морозы не отступают: какой будет погода на Крещение

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине на Крещение ожидается солнечной. Вместе с тем, морозы не отступают, 19 января ночью температура местами опустится до -22.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 17 января

В Киеве завтра ночью температура воздуха опустится до -20, днем от -13 до -15. На западе страны ночью до -21, днем от -4 до -14. На севере Украины завтра ночью температура может опуститься до -24, днем от -12 до -14.

В восточных областях и центре завтра до -22 ночью, днем теплее - от -10 до -16. На юге Украины завтра днем от -7 до -9, ночью до -14. В Крыму завтра до -6.

Прогноз на 18 января

На западе Украины 18 января ночью температура опустится до -22, днем от -6 до -16. На севере до -22 ночью, днем до -14. На востоке Украины в понедельник до -20 ночью и до -14 днем. В центральных областях до -20 ночью и до -15 днем. На юге до -14 ночью и до -8 днем, в Крыму до -12 ночью и от -4 до -6 днем.

В Киеве неделя начнется с ночных морозов до -20, днем от -13 до -15.

Прогноз на 19 января

На юге страны 19 января ожидается от -6 до -8 днем и до -14 ночью. В Крыму немного теплее: от -4 до -6 днем, ночью до -12. На востоке и в центре Украины ночью до -20, днем от -11 до -14. На западе страны ночью температура местами опустится до -21, днем ожидается от -6 до -14. На севере Украины ночью ожидается -22, днем максимум -14.

В Киеве на Крещение днем ожидается от -10 до -12 градусов, ночью температура опустится до -20.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных морозов по всей Украине открыто более 4 тысяч пунктов обогрева.