Морози не відступають: якою буде погода на Водохреща

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Погода в Україні на Водохреща очікується сонячної. Разом з тим, морози не відступають, 19 січня вночі температура місцями опуститься до -22.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 17 січня

У Києві завтра вночі температура повітря опуститься до -20, вдень від -13 до -15. На заході країни вночі до -21, вдень від -4 до -14. На півночі України завтра вночі температура може опуститися до -24, вдень від -12 до -14.

У східних областях та центрі завтра до -22 вночі, вдень тепліше - від -10 до -16. На півдні України завтра вдень від -7 до -9, вночі до -14. У Криму завтра до -6.

Прогноз на 18 січня

На заході України 18 січня вночі температура опуститься до -22, вдень від -6 до -16. На півночі до -22 вночі, вдень до -14. На сході України в понеділок до -20 вночі і до -14 вдень. У центральних областях до -20 вночі і до -15 вдень. На півдні до -14 вночі і до -8 вдень, в Криму до -12 вночі і від -4 до -6 вдень.

У Києві тиждень почнеться з нічних морозів до -20, вдень від -13 до -15.

Прогноз на 19 січня

На півдні країни 19 січня очікується від -6 до -8 вдень і до -14 вночі. У Криму трохи тепліше: від -4 до -6 вдень, вночі до -12. На сході і в центрі України вночі до -20, вдень від -11 до -14. На заході країни вночі температура місцями опуститься до -21, вдень очікується від -6 до -14. На півночі України вночі очікується -22, вдень максимум -14.

У Києві на Водохреща вдень очікується від -10 до -12 градусів, вночі температура опуститься до -20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні морози по всій Україні відкрито більше 4 тисяч пунктів обігріву.