Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине улучшилась погода: отошли морозы и потеплело. Только в Сумской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня потеплеет во всех регионах. Небольшой дождь будет только в Сумской и Харьковской областях.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +11+15, а ночью +2+5,
- на севере днем +10+13, а ночью +3+5,
- на востоке днем +9+12, а ночью 0-5,
- на юге днем +13+16, а ночью +1+4,
- в центре днем +11+14, а ночью +2+5.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже будет сухо и солнечно. Днем ожидается +11+13, а ночью +3+5.