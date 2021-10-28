Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

В Украине улучшилась погода: отошли морозы и потеплело. Только в Сумской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня потеплеет во всех регионах. Небольшой дождь будет только в Сумской и Харьковской областях.

Температура воздуха составит:

на западе днем +11+15, а ночью +2+5,

на севере днем +10+13, а ночью +3+5,

на востоке днем +9+12, а ночью 0-5,

на юге днем +13+16, а ночью +1+4,

в центре днем +11+14, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будет сухо и солнечно. Днем ожидается +11+13, а ночью +3+5.