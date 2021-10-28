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Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 28 октября 2021 08:00
Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась погода: отошли морозы и потеплело. Только в Сумской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня потеплеет во всех регионах. Небольшой дождь будет только в Сумской и Харьковской областях.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +11+15, а ночью +2+5,
  • на севере днем +10+13, а ночью +3+5,
  • на востоке днем +9+12, а ночью 0-5,
  • на юге днем +13+16, а ночью +1+4,
  • в центре днем +11+14, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будет сухо и солнечно. Днем ожидается +11+13, а ночью +3+5.

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