Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні покращилась погода: відійшли морози та потепілішало. Тільки у Сумській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні потеплішає у всіх регіонах. Невеликий дощі буде тільки у Сумській та Харківській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +11+15, а вночі +2+5,
- на півночі вдень +10+13, а вночі +3+5,
- на сході вдень +9+12, а вночі 0-5,
- на півдні вдень +13+16, а вночі +1+4,
- у центрі вдень +11+14, а вночі +2+5.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж буде сухо та сонячно. Вдень очікується +11+13, а вночі +3+5.