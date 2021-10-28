Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

В Україні покращилась погода: відійшли морози та потепілішало. Тільки у Сумській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні потеплішає у всіх регіонах. Невеликий дощі буде тільки у Сумській та Харківській областях.

Температура повітря складе:

на заході вдень +11+15, а вночі +2+5,

на півночі вдень +10+13, а вночі +3+5,

на сході вдень +9+12, а вночі 0-5,

на півдні вдень +13+16, а вночі +1+4,

у центрі вдень +11+14, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде сухо та сонячно. Вдень очікується +11+13, а вночі +3+5.