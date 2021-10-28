ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 жовтня 2021 08:00
Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась погода: відійшли морози та потепілішало. Тільки у Сумській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні потеплішає у всіх регіонах. Невеликий дощі буде тільки у Сумській та Харківській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +11+15, а вночі +2+5,
  • на півночі вдень +10+13, а вночі +3+5,
  • на сході вдень +9+12, а вночі 0-5,
  • на півдні вдень +13+16, а вночі +1+4,
  • у центрі вдень +11+14, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде сухо та сонячно. Вдень очікується +11+13, а вночі +3+5.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС