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Морозы отошли: в Киеве закрывают пункты обогрева

Автор: Анастасия Рокитна

Потепление пришло в Киев, поэтому местные власти приостанавливают работу пунктов обогрева. В случае похолодания работу пунктов восстановят.

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Об этом говорится в протоколе Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, передает пресс-служба администрации.

Как сообщили в КГГА, за 7 дней работы в пункты обогрева обратились 1155 человек.

"Службы и учреждения Киева, районные государственные администрации переходят на повседневный режим деятельности", - говорится в сообщении.

Однако, продолжит работу Дом социальной заботы (ул. Суздальской, 4/6). Там бездомных обеспечивают горячим питанием, теплыми вещами и обувью, санитарно-гигиеническими средствами.

Напомним, в Украине потеплело во всех регионах, в Закарпатской области идет небольшой дождь. В южных, центральных и северных областях туман.

По словам главы Укргидрометцентра, в Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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