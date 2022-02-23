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Морозы и мокрый снег возвращаются: где сегодня ухудшится погода

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Украина, Среда 23 февраля 2022 06:00
Морозы и мокрый снег возвращаются: где сегодня ухудшится погода Фото: сегодня в Украине местами ночью ударят морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля погода в Украине ухудшится в западных и восточных регионах - там пройдут осадки в виде дождя или мокрого снега. Местами мороз ночью ударит до -7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в юго-восточных и восточных областях ночью и утром дождь, в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег, температура в течение суток составит -2 -7 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +2 +6, ночью +1 -3 градуса;
  • на севере страны +4 +6 градусов днем, ночью -1 +1;
  • в восточных областях днем +5 +9, а ночью +3 +5 градусов;
  • на юге страны +8 +10 градусов днем, ночью от 0 до +5;
  • в центральных областях +4 +6 днем, а ночью от 0 + 3 градусов.

Морозы и мокрый снег возвращаются: где сегодня ухудшится погода

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -1 +1.

Морозы и мокрый снег возвращаются: где сегодня ухудшится погода

Ранее РБК-Украина писало, что в Украину придет кратковременное похолодание.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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