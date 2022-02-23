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Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода

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Україна, Середа 23 лютого 2022 06:00
Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода Фото: сьогодні в Україні місцями вночі вдарять морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 лютого погода в Україні погіршиться у західних та східних регіонах - там пройдуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Місцями мороз вночі вдарить до -7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних і східних областях вночі та вранці дощ, у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень сніг, температура протягом доби становитиме -2 -7 градусиморозу.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +2 +6, вночі +1 -3 градуси;
  • на півночі країни +4 +6 градусів вдень, вночі -1 +1;
  • у східних областях вдень +5 +9, а вночі +3 +5 градусів;
  • на півдні країни +8 +10 градусів вдень, вночі від 0 до +5;
  • у центральних областях +4 +6 вдень, а вночі від 0 +3 градусів.

Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -1 +1.

Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну прийде короткочасне похолодання.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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