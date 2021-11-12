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Морозы будут ночью. В Украине прогнозируют солнечный день, - УкрГидрометцентр

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 08:00
Морозы будут ночью. В Украине прогнозируют солнечный день, - УкрГидрометцентр Фото: в Украине прогнозируют солнечный день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня солнечная погода днем, но ночью ожидаются морозы. Температура воздуха днем достигнет +12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха днем в западных областях ожидается +7+12, а ночью -1-3. На севере страны прогнозируют +6+8, а ночью -1+2. На востоке днем будет +6+8, а ночью 0-3.

В центральных регионах прогнозируют днем +7+10, а ночью +1-2. На юге страны днем +10+13, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В Киеве прогнозируют переменную облачность. Днем ожидается + 7+9, а ночью 0 + 2.

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