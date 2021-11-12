Морози будуть вночі. В Україні прогнозують сонячний день, - УкрГідрометцентр
Фото: в Україні прогнозують сонячний день (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні сонячна погода вдень, але вночі очікуються морози. Температура повітря вдень досягне +12.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У всіх областях сьогодні мінлива хмарність та без опадів.
Температура повітря вдень у західних областях очікується +7+12, а вночі -1-3. На півночі країни прогнозують +6+8, а вночі -1+2. На сході вдень буде +6+8, а вночі 0-3.
У центральних регіонах прогнозують вдень +7+10, а вночі +1-2. На півдні країни вдень +10+13, а вночі 0+2.
Прогноз у Києві
У Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень очікується +7+9, а вночі 0+2.