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Морози будуть вночі. В Україні прогнозують сонячний день, - УкрГідрометцентр

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 08:00
Морози будуть вночі. В Україні прогнозують сонячний день, - УкрГідрометцентр Фото: в Україні прогнозують сонячний день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні сонячна погода вдень, але вночі очікуються морози. Температура повітря вдень досягне +12.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність та без опадів.

Температура повітря вдень у західних областях очікується +7+12, а вночі -1-3. На півночі країни прогнозують +6+8, а вночі -1+2. На сході вдень буде +6+8, а вночі 0-3.

У центральних регіонах прогнозують вдень +7+10, а вночі +1-2. На півдні країни вдень +10+13, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень очікується +7+9, а вночі 0+2.

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