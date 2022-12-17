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Морозно та вітряно: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Субота 17 грудня 2022 15:52
Морозно та вітряно: якою буде погода в Україні завтра Фото: 18 грудня погода в Україні буде майже без опадів, але з вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 18 грудня, в Україні буде морозна погода. Проте у більшості регіонів без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в усіх областях хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а на півдні, сході та в центрі дощ. Вдень в Україні майже без опадів.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів завтра протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. У західних, північних та Вінницькій областях очікується -2 -7 градусів, місцями до -10 градусів.

На півдні та сході вдень та вночі +2 +7 градусів, у Криму до +10 градусів.

Морозно та вітряно: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

Завтра у столиці та Київській області вдень без опадів, але вночі можливий невеликий сніг. Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці протягом доби покажуть -2 -4 градуси.

Нагадаємо, 17 та 18 грудня на заході та півночі країни очікується підвищення рівня води в річках, тому синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки.

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