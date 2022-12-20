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Морозно, подекуде сніг: прогноз погоди на сьогодні

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Вівторок 20 грудня 2022 07:00
Морозно, подекуде сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україну продовжать накривати зимові морози. Сьогодні, 19 грудня, очікується до -15, проте майже по всій території без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Сьогодні очікується мінлива хмарність. Майже на всій території без опадів, тільки у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг.

При цьому на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Температура вночі очікується на рівні 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму 2-7° тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода у Київській області

Вночі в області без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах можлива місцями ожеледиця.

Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік.

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