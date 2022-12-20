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Морозно, местами снег: прогноз погоды на сегодня

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Вторник 20 декабря 2022 07:00
Морозно, местами снег: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украину продолжат накрывать зимние морозы. Сегодня, 19 декабря, ожидается до -15, но почти по всей территории без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Сегодня ожидается переменная облачность. Почти на всей территории без осадков, только в северной части утром и днем небольшой мокрый снег.

При этом на дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Температура ночью ожидается на уровне 6-11°, на севере Левобережья до 15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 2-7° тепла.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

Ночью в области без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах возможна местами гололедица.

Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год.

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