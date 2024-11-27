Морозний ранок: як швидко нагріти салон машини

Головний сенс володіння автомобілем у тому, щоб власник перебував у максимально комфортних умовах під час своїх переміщень. І взимку в цій програмі є певний збій: в перші хвилини поїздки водій перебуває в холодному салоні – буквально за вуличної температури. Як швидше прогріти інтер’єр?

Чому в машині спочатку завжди холодно? Тому що для опалення салону потрібно спершу хоча б частково прогріти двигун, який потім поділиться зайвим теплом з водієм і пасажирами. Але в наш час це правило вже не є неодмінним.

Як швидко обігріти салон

Значно покращити свій комфорт у перші хвилини після зустрічі з машиною морозного дня можна у різні способи. Отже, що робити, щоби в мороз у машині було відразу тепло:

Придбати сучасне авто. Автомобілі останнього покоління комплектуються настільки високоефективними двигунами, що вони подовгу не мають зайвого тепла для опалення, через що конструктори дообладнують кліматичну установку додатковим електрообігрівачем. Плюс такі мотори часто мають керовані електронікою термостати і помпу, що дуже прискорює прогрів мотора. Відтак, опалення в них починає працювати буквально з перших хвилин після старту двигуна;

Придбати автономний обігрівач. Ще одне недешеве рішення – встановити на машину автономний обігрівач, який використовує пальне з бака автомобіля. Він працює незалежно від двигуна, а головне, що дозволяє запрограмувати автоматичне увімкнення і бажану температуру на потрібну годину. Тобто на момент приходу водія до машини перед початком поїздки в салоні може бути вже готова "Африка";

Встановити охоронну систему з дистанційним запуском. Приблизного того ж результату, що і в попередньому пункті можна досягнути набагато дешевшим методом. Досконалі моделі "сигналок" дозволяють запустити двигун і обігріти салон дистанційно – з брелка керування або телефонним дзвінком. Але такий спосіб не підійде до деяких сучасних моделей авто, оскільки в частини з них двигун не прогрівається нормально на холостому ходу;

Не прогрівати довго двигун на місці. Автомобілі з високоефективними малооб’ємними двигунами доволі мляво прогріваються під час роботи на місці. Тому їх вигідніше прогрівати під навантаженням, коли машина рухається і в циліндрах згорає більше бензину (дизпального). Більше того, в деяких найсучасніших моделях електронна система керування свідомо не дозволяє мотору прогріватись до робочої температури під час стоянки на місці (це зроблено з екологічних міркувань – щоб водій відразу починав рух). Так ось на деяких моделях увімкнення опалювача це блокування нівелює. Одне слово, якщо у вас машина одного з останніх поколінь, вам треба за допомогою вашого дилера або дослідним шляхом з’ясувати, як швидше прогрівається салон – на холостому ходу чи під час руху;

Не вмикати відразу опалення на максимум. Для власників більш простих моделей, які не мають суперсучасних моторів і досконалих екологічних систем, можна порадити інше: не намагайтеся відразу увімкнути опалення "на повну". І вентилятор, і ручку регулювання температури встановіть на мінімум, поки двигун прогріється хоча б частково. І вже коли стрілка термометра просунеться бодай на чверть-третину шкали, починайте поетапно додавати оберти вентилятора і накручувати регулятор температури;

Довіртесь клімат-контролю. Якщо на вашій машині є система клімат-контролю, встановіть бажану температуру (не обов’язково максимальну) і чекайте. Спочатку електроніка дасть двигуну трохи прогрітись, а потім запустить опалювач на повну;

Обігрів сидінь. Якщо машина має підігрів сидінь, можете активувати його як мінімум на своєму водійському місці. Крім того, що "грілка" в міру сил підніматиме температуру в салоні, її потужність трохи додасть навантаження на двигун – завдяки чому він прогріється швидше. Якщо є потреба, увімкніть також наявні обігрівачі вікон.

Якщо коротко

Не марнуйте час, поки прогрівається двигун і піднімається температура в салоні. Приберіть сніг з даха, дзеркал та вікон, перевірте стан склоочисників, огляньте колеса, фари, поворотники і задні ліхтарі – чи не закриті вони снігом та інієм. Коротше кажучи, зробіть все, щоб машина була готова до поїздки – взимку такі заходи не будуть зайвими.