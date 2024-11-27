Морозное утро: как быстро нагреть салон машины

Главный смысл владения автомобилем в том, чтобы владелец находился в максимально комфортных условиях во время своих перемещений.

О том, как без задержки создать тепло в салоне, читайте в материале РБК-Украина .

Почему в машине поначалу всегда холодно? Потому что для отопления салона нужно сначала хотя бы частично прогреть двигатель, который затем поделится излишним теплом с водителем и пассажирами. Но в наше время это правило уже не обязательно.

Как быстро обогреть салон

Значительно улучшить свой комфорт в первые минуты после встречи с машиной морозного дня можно разными способами. Итак, что делать, чтобы в мороз в машине было сразу тепло:

Приобрести современное авто . Автомобили последнего поколения комплектуются настолько высокоэффективными двигателями, что у них подолгу нет лишнего тепла для отопления, из-за чего конструкторы дооборудовают климатическую установку дополнительным электрообогревателем. Плюс такие моторы часто имеют управляемые электроникой термостаты и насос, что очень ускоряет прогрев мотора. Следовательно, отопление в них начинает работать буквально с первых минут после старта двигателя;

Купить автономный обогреватель . Еще одно недешевое решение – установить на машину автономный обогреватель, использующий горючее из бака автомобиля. Он работает независимо от двигателя, а главное, что позволяет запрограммировать автоматическое включение и желаемую температуру на нужное время. То есть на момент прихода водителя к машине перед началом поездки в салоне может быть уже готова "Африка";

Установить охранную систему с дистанционным запуском . Примерного того же результата, что и в предыдущем пункте можно достичь гораздо более дешевым методом. современных моделей авто, поскольку у части из них двигатель не прогревается нормально на холостом. хода;

Не прогревай долго двигатель на месте . Автомобили с высокоэффективными малообъемными двигателями довольно вяло прогреваются во время работы на месте. Поэтому их выгоднее прогревать под нагрузкой, когда машина двигается и в цилиндрах сгорает больше бензина (дизтоплива). Более того, в некоторых самых современных моделях электронная система управления сознательно не позволяет прогреваться мотору до рабочей температуры во время стоянки на месте (это сделано из экологических соображений – чтобы водитель сразу начинал движение). Так вот на некоторых моделях включения отопителя эта блокировка нивелирует. Словом, если у вас машина одного из последних поколений, вам нужно с помощью вашего дилера или опытным путем выяснить, как быстрее прогревается салон – на холостом ходу или во время движения;

Не включать сразу отопление на максимум . Для владельцев более простых моделей, не имеющих суперсовременных моторов и совершенных экологичных систем, можно посоветовать другое: не пытайтесь сразу включить отопление "на полную". И вентилятор, и ручку регулировки температуры установите на минимум, пока двигатель прогреется хотя бы отчасти. И уж когда стрелка термометра продвинется хоть на четверть-треть шкалы, начинайте поэтапно добавлять обороты вентилятора и накручивать регулятор температуры;

Доверьтесь климат-контролю Если на вашей машине есть система климат-контроля, установите желаемую температуру (не обязательно максимальную) и ждите.

Обогрев сидений. Если у машины есть подогрев сидений, можете активировать его как минимум на своем водительском месте. Кроме того, что "грелка" по мере сил будет поднимать температуру в салоне, ее мощность немного прибавит нагрузку на двигатель – благодаря чему он прогреется быстрее. В случае необходимости включите имеющиеся обогреватели окон.

Если коротко

Не тратьте время, пока прогревается двигатель и поднимается температура в салоне. Уберите снег с крыши, зеркал и окон, проверьте состояние стеклоочистителей, осмотрите колеса, фары, поворотники и задние фонари – не закрыты ли они снегом и инием. Короче говоря, сделайте все, чтобы машина была готова к поездке – зимой такие меры не будут лишними.