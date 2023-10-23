Морозні ранки — не перешкода: в мережі АЗК UPG стартував продаж сезонного EURO DIESEL до мінус 17°С

Експерти радять із настанням холодів та у зимовий час обирати пальне, яке відповідає температурі повітря. Національна мережа АЗК UPG потурбувалася про своїх клієнтів, адже продаж стійкого до низьких температур сезонного EURO DIESEL розпочався. Перша партія пального, яке компанія імпортувала з Близького Сходу, а саме з Оману, вже доступна автолюбителям на автозаправних комплексах UPG.

Дизпальне забезпечує безперебійну роботу двигуна авто під час зниження температури повітря до мінус 17°C. У компанії повідомили, що привезли високоякісний продукт стандарту Євро-5, який має зразкові якісні характеристики. Передусім ідеться про цетанове число: у сезонному EURO DIESEL від UPG цей показник вище позначки 56 (залежно від партії). Також у продукті відзначається низький вміст сірки – 3,6.

"Перші прохолодні ранки відчутно бадьорять, тож щоб наші клієнти не мали клопотів зі своїми авто, розпочинаємо продаж сезонно EURO DIESEL. Дбаємо, щоб кожен український водій почувався готовим до зими і завжди вирушав у дорогу впевнено.

Пальне, яке сьогодні надійшло в продаж, відповідає високим технічним характеристикам. Переваги очевидні: заправляючись якісним сезонним дизелем, ви піклуєтеся про своє авто, адже оберігаєте його паливну систему, забезпечуєте стабільну та безпечну експлуатацію двигуна взимку, піклуєтеся про екологію. Продовжуємо працювати, нарощуючи поставки", — прокоментувала маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.

Менший розхід, а отже заощадження коштів — це ще одна перевага, яку зауважують водії, котрі використовують пальне підвищеної якості. Водночас, наповнюючи бак, ви дбаєте і про довкілля, адже п’ятий екологічний стандарт передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, які забруднюють навколишнє середовище.

URO DIESEL на АЗК UPG з Близького Сходу (фото: пресцентр компанії)

У компанії також запевнили, що цієї зими українські водії можуть бути спокійними: завдяки власному логістичному ресурсу поставки пального будуть безперебійними.

Таку перевагу мережа отримала завдяки власному терміналу у Європі для зберігання та перевалки нафтопродуктів, а також наявному автопарку бензовозів, який сьогодні є найбільшим у країні. Усе це позитивно впливає і на формування цін для кінцевого споживача: цінова політика UPG залишається стабільною — цифри на стелах АЗК мережі традиційно є одними з найлояльних на ринку. Це чудова можливість заощадити, водночас наповнюючи бак авто пальним гарної якості.

Мережа також анонсує поставки зимового дизеля та «Арктики», які найкраще використовувати у максимально холодні періоди зими.

Уже традиційно UPG закликає водіїв вчасно підготувати свої авто до зниження температури: замінити комплект літніх шин на зимові, ще раз переконатися, що автомобіль повністю справний, не забути залити якісний сезонний морозостійкий омивач скла, який також можна придбати на АЗК мережі. І, звісно, використовувати виключно сезонний дизель, який відповідає темп