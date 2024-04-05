У Морозівську Ростовської області РФ пролунали вибухи: повідомляють про атаку на аеродром

Аеродром у Морозівську

Зазначається, що військовий аеродром Морозовськ розташований у Ростовській області РФ, за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. На аеродромі дислоковано фронтових бомбардувальників Су-24, Су-24М, а також Су-34.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аеродром кілька разів зазнавав ударів безпілотників. Так, 25 травня минулого року російська ППО збила "невідомий предмет" біля аеродрому. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

17 грудня атака повторилася, над аеродромом працювала російська ППО. У військах РФ незабаром підтвердили, що в ході атаки було пошкоджено щонайменше один літак Су-34.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.