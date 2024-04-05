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У Морозівську Ростовської області РФ пролунали вибухи: повідомляють про атаку на аеродром

Фото: вибухи у Морозівську РФ пролунали 5 квітня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Морозовську Ростовської області РФ сьогодні вночі, 5 квітня, пролунала серія вибухів. Очевидці повідомляють про атаку на місцевий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

Зазначається, що перші вибухи почали лунати близько півночі, ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що крім характерних звуків прольоту дронів та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

За даними місцевих пабліків, у деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням. Усього було зафіксовано близько 15 повітряних цілей та не менше 60 гучних вибухів.

Аеродром у Морозівську

Зазначається, що військовий аеродром Морозовськ розташований у Ростовській області РФ, за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. На аеродромі дислоковано фронтових бомбардувальників Су-24, Су-24М, а також Су-34.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аеродром кілька разів зазнавав ударів безпілотників. Так, 25 травня минулого року російська ППО збила "невідомий предмет" біля аеродрому. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

17 грудня атака повторилася, над аеродромом працювала російська ППО. У військах РФ незабаром підтвердили, що в ході атаки було пошкоджено щонайменше один літак Су-34.

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