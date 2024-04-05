В Морозовске Ростовской области РФ прозвучали взрывы: сообщают об атаке на аэродром

Аэродром в Морозовске

Отмечается, что военный аэродром Морозовск расположен в Ростовской области РФ, в 3 км юго-западнее города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а также Су-34.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину аэродром несколько раз подвергался ударам беспилотников. Так, 25 мая прошлого года российская ПВО сбила "неизвестный предмет" возле аэродрома. В результате падения обломков никто не пострадал.

17 декабря атака повторилась, над аэродромом работала российская ПВО. В войсках РФ вскоре подтвердили, что в ходе атаки был поврежден как минимум один самолет Су-34.

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