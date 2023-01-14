Морози відступають, але буде дощ: якої погоди очікувати сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в західних областях дощ, а вночі з мокрим снігом. У східних областях місцями прогнозують невеликий сніг.

Тим часом у більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман, а в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -1 -4 градуси, вдень від 0 до +3;

на заході вночі від 0 до +3, а вдень +3 +6 градусів;

у східних областях вночі 0 -5 градусів, вдень 0 -2;

на півдні країни вночі 0 -4, а вдень +1 +4 градуси;

у центральних областях вночі -3 -5 градусів, вдень +1 +3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень коливатимуться від 0 до +2.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні в найближчі п'ять діб (13-18 січня), прогнозується поступове потепління, морози вже почнуть відступати з понеділка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.