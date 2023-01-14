Морози відступають, але буде дощ: якої погоди очікувати сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 14 січня буде туманною та подекуди з дощем. Втім, морози потрохи відступатимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в західних областях дощ, а вночі з мокрим снігом. У східних областях місцями прогнозують невеликий сніг.
Тим часом у більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман, а в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень коливатимуться від 0 до +2.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні в найближчі п'ять діб (13-18 січня), прогнозується поступове потепління, морози вже почнуть відступати з понеділка.
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