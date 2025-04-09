Морози вдарили по енергосистемі. Чи будуть нові відключення світла в Україні

Зміст

Ситуація в енергосистемі та звідки чутки про відключення світла

Початок квітня видався контрастним. Якщо в перших числах погода радувала плюсовими температурами, то на вихідних різко похолодало. У неділю частину України взагалі засипало снігом, і вже кілька ночей поспіль стовпчики термометрів подекуди опускаються до -5, а гірських районах ще нижче.

Очікувано зросло споживання електроенергії. Наприклад, у понеділок одразу на 16% порівняно з п'ятницею. Як повідомили в "Укренерго", це пов'язано зі значним похолоданням і високою хмарністю, яка знизила ефективність роботи сонячних електростанцій. У вівторок споживання зросло ще більш ніж на 2%.

Через це українців закликали економити електрику в денний час із 08:00 до 21:00, а також за можливості не навантажувати мережі одночасним використанням потужних приладів. Оскільки українська енергосистема ще відновлюється після російських масованих атак, і аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах тривають.

"Якщо порівняно з минулим тижнем у нас збільшилося споживання на 16%, то це дуже багато з урахуванням дефіциту потужності. Тому дійсно ситуація залишається складною", - розповів РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Дефіцит зберігається попри те, що деяким енергокомпаніям вдалося відновити певну кількість потужностей, зазначив експерт. Зокрема тому, що після опалювального сезону почали виводити на ремонт атомні енергоблоки.

Як заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін, із дев'яти блоків (трьох атомних станцій - Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської) енергію генерують сім.

"На сьогодні ми вже два блоки ремонтуємо. Фактично вони посередині тривалості ремонту. Решта сім перебувають на повній потужності, їх ремонтуватимуть після того, як ті (два, - ред.) блоки будуть відремонтовані", - розповів він в інтерв'ю, яке транслювали на телемарафоні.

Крім блоків і зниження генерації на сонячних станціях, цієї весни спостерігаються рівні води в найбільших річках України, нижчі за середні багаторічні значення.

"Через те, що мало води, на 30-40% менше ніж зазвичай генерують гідроелектростанції. Це проблема, тому що маневрова генерація зараз особливо цінна", - зазначив Омельченко.

На цьому тлі деякі ЗМІ та Telegram-канали розцінили рекомендацію "Укренерго" обмежити використання електроенергії як загрозу відключень побутових споживачів. Принаймні, поки тримається незвично холодна для квітня погода.

Чи будуть відключення світла: що кажуть експерти

Опитані РБК-Україна експерти запевняють - такої загрози немає. На думку директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, якщо обмеження і будуть, то тільки для бізнесу і тільки в тих регіонах, де не вистачатиме генерації. На кшталт таких, як були близько місяця тому. Але поки що таких очікувань немає, і незважаючи на погоду, атомні блоки в ремонті та проблеми з генерацією на ГЕС, енергії достатньо для абсолютної більшості споживачів.

"Чому? Тому що опалювальний сезон закінчився майже по всій Україні й централізоване теплопостачання припинилося. Звісно, через похолодання хтось вмикає обігрівачі, але це не настільки великий обсяг, щоб говорити про відключення і графіки. Хоча все ж варто звертати увагу на рекомендації оператора. Якщо закликає раціональніше користуватися енергією в певні години, то треба прислухатися. І тоді не буде обмежень навіть для бізнесу", - розповів він виданню.

На "новини" з клікбейтними заголовками напередодні відреагували і в "Укренерго". Як заявили в компанії, жодних обмежень поки що не застосовується, а поширювана у ЗМІ та Telegram-каналах інформація є недостовірною.

Потреба в економії пояснюється тим, що через похолодання більше українців стали вмикати електричні каміни, радіатори та кондиціонери для обігріву. А із закінченням опалювального сезону минулого тижня припинили роботу об'єкти, які не можуть виробляти електроенергію окремо без теплової.

Володимир Омельченко наголошує: після того, що пережила енергосистема, ми завжди близькі до дефіциту.

"Енергосистема сильно зруйнована. Я не можу сказати, що у нас 100%-а надійність у цьому плані. Вона в складному стані. І щоб уникнути якихось погодинних відключень для населення і обмежень для промисловості, потрібні спільні зусилля людей, бізнесу і держави. Що стосується населення, потрібно не навантажувати мережі. Що стосується підприємств - економія плюс імпорт електроенергії, щоб поліпшити ситуацію з енергетичним балансом", - додав експерт.

За його словами, залишилося потерпіти ще буквально три-чотири дні, і ситуація значно покращиться. Згідно з прогнозами, вже в суботу, 12 квітня, помітно потеплішає, температура повітря підвищуватиметься, а нічні заморозки мають відступити.

При підготовці використовувалися інформація "Укренерго", заява керівника "Енергоатому" Петра Котіна, коментарі директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка та директора центру "Психея" Геннадія Рябцева для РБК-Україна.