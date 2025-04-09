Морозы ударили по энергосистеме. Будут ли новые отключения света в Украине

Содержание

Ситуация в энергосистеме и откуда слухи об отключениях света

Начало апреля выдалось контрастным. Если в первых числах погода радовала плюсовыми температурами, то на выходных резко похолодало. В воскресенье часть Украины вообще засыпало снегом, и уже несколько ночей подряд столбики термометров местами опускаются до -5, а горных районах еще ниже.

Ожидаемо возросло потребление электроэнергии. Например, в понедельник сразу на 16% по сравнению с пятницей. Как сообщили в "Укрэнерго", это связано со значительным похолоданием и высокой облачностью, которая снизила эффективность работы солнечных электростанций. Во вторник потребление выросло еще более чем на 2%.

Из-за этого украинцев призвали экономить электричество в дневное время с 08:00 до 21:00, а также по возможности не нагружать сети одновременным использованием мощных приборов. Поскольку украинская энергосистема еще восстанавливается после российских массированных атак, и аварийно-восстановительные работы на объектах продолжаются.

"Если по сравнению с прошлой неделей у нас увеличилось потребление на 16%, то это очень много с учетом дефицита мощности. Поэтому действительно ситуация остается сложной", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Дефицит сохраняется несмотря на то, что некоторым энергокомпаниям удалось восстановить определенное количество мощностей, отметил эксперт. В том числе потому, что после отопительного сезона начали выводить на ремонт атомные энергоблоки.

Как заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, из девяти блоков (трех атомных станций - Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской) энергию генерируют семь.

"На сегодня мы уже два блока ремонтируем. Фактически они посреди продолжительности ремонта. Остальные семь находятся на полной мощности и будут ремонтироваться после того, как те (два, - ред.) блока будут отремонтированы", - рассказал он в интервью, которое транслировалось на телемарафоне.

Помимо блоков и снижения генерации на солнечных станциях, этой весной наблюдаются уровни воды в крупнейших реках Украины ниже средних многолетних значений.

"Из-за того, что мало воды, на 30-40% меньше чем обычно генерируют гидроэлектростанции. Это проблема, потому что маневровая генерация сейчас особенно ценная", - отметил Омельченко.

На этом фоне некоторые СМИ и Telegram-каналы расценили рекомендацию "Укрэнерго" ограничить использование электроэнергии как угрозу отключений бытовых потребителей. По крайней мере, пока держится непривычно холодная для апреля погода.

Будут ли отключения света: что говорят эксперты

Опрошенные РБК-Украина эксперты уверяют - такой угрозы нет. По мнению директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, если ограничения и будут, то только для бизнеса и только в тех регионах, где не будет хватать генерации. По типу таких, как были около месяца назад. Но пока таких ожиданий нет, и несмотря на погоду, атомные блоки в ремонте и проблемы с генерацией на ГЭС, энергии достаточно для абсолютного большинства потребителей.

"Почему? Потому что отопительный сезон закончился почти по всей Украине и централизованное теплоснабжение прекратилось. Конечно, из-за похолодания кто-то включает обогреватели, но это не настолько большой объем, чтобы говорить об отключениях и графиках. Хотя все де стоит обращать внимание на рекомендации оператора. Если призывает рациональнее пользоваться энергией в определенные часы, то нужно прислушиваться. И тогда не будет ограничений даже для бизнеса", - рассказал он изданию.

На "новости" с кликбейтными заголовками накануне отреагировали и в "Укрэнерго". Как заявили в компании, никаких ограничений пока не применяется, а распространяемая в СМИ и Telegram-каналах информация является недостоверной.

Потребность в экономии объясняется тем, что из-за похолодания больше украинцев стали включать электрические камины, радиаторы и кондиционеры для обогрева. А с окончанием отопительного сезона на прошлой неделе прекратили работу объекты, которые не могут производить электроэнергию отдельно без тепловой.

Владимир Омельченко подчеркивает: после того, что пережила энергосистема, мы всегда близки к дефициту.

"Энергосистема сильно разрушена. Я не могу сказать, что у нас 100%-ая надежность в этом плане. Она в сложном состоянии. И чтобы избежать каких-то почасовых отключений для населения и ограничений для промышленности, нужны совместные усилия людей, бизнеса и государства. Что касается населения, нужно не нагружать сети. Что касается предприятий - экономия плюс импорт электроэнергии, чтобы улучшить ситуацию с энергетическим балансом", - добавил эксперт.

По его словам, осталось потерпеть еще буквально три-четыре дня, и ситуация значительно улучшится. Согласно прогнозам, уже в субботу, 12 апреля, заметно потеплеет, температура воздуха будет повышаться, а ночные заморозки должны отступить.

При подготовке использовались информация "Укрэнерго", заявление руководителя "Энергоатома" Петра Котина, комментарии директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко и директора центра "Психея" Геннадия Рябцева для РБК-Украина.