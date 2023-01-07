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Морози різко вдарять до -20: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Київ, Субота 07 січня 2023 07:00
Морози різко вдарять до -20: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: сьогодні в Україні вдарять морози до -20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 7 січня різко зміниться. Синоптики попередили про сильні морози, які місцями сягатимуть до -20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні в західних, вдень у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях буде хмарно. Очікується невеликий сніг, вдень подекуди з дощем.

При цьому на решті території прогнозується мінлива хмарність, без опадів.На дорогах західної частини країни ожеледиця. Вітер північний з переходом у більшості областей на східний, 5-10 м/с.

Морози різко вдарять до -20: синоптики дали прогноз на сьогодні

Температура повітря різко знизиться

Також синоптики попередили про істотне зниження температури. Так, у східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі -15 -20 морозу, вдень -8 -13 градусів морозу.

На решті території вночі -7 -12 градусів морозу, вдень -2 -7, а в західних, Вінницькій та Одеській областях вночі від 0 до -5 морозу. В денний час доби від 1 градусу до +4 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті очікується до +7.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці також прогнозують різке зниження температури. По Київській області вночі буде -7 -12 градусів морозу, а вдень -2 -7.

При цьому в столиці вночі близько -10 градусів морозу, вдень -5-7.

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.

Також ми писали, коли в Україну знову повернеться тепло.

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