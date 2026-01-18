ua en ru
Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

Україна, Неділя 18 січня 2026 18:30
Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти) Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні протягом тижня з 19 по 23 січня утримається холодна погода з відчутними морозами майже у всіх регіонах. Найхолодніше буде на півночі та заході країни, тоді як на півдні морози будуть дещо слабшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 19 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна, місцями з проясненням погода.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -11 до -18 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -12 градусів;
  • у центральних областях - від -6 до -16 градусів;
  • у південних областях - від -4 до -11 градусів;
  • у західних областях - від -8 до -16 градусів.

Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)
У вівторок, 20 січня, опади також не прогнозуються, можливе прояснення. В Україні все ще триматимуться морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -16 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -11 градусів;
  • у центральних областях - від -6 до -14 градусів;
  • у південних областях - від -4 до -11 градусів;
  • у західних областях - від -2 до -16 градусів.

Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

У середу, 21 січня, по всі територій країни буде хмарно з проясенням. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -11 до -18градусів;
  • у східних областях - від -7 до -9градусів;
  • у центральних областях - від -6 до -15 градусів;
  • у південних областях - від -4 до -11 градусів;
  • у західних областях - від -4 до -16 градусів.

Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

У четвер, 22 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Снігопади не прогнозуються, рднак на більшості територій буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -20 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -16 градусів;
  • у центральних областях - від -7 до -17 градусів;
  • у південних областях - від -1 до -7 градусів;
  • у західних областях - від -9 до -23 градусів.

Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

У п'ятницю, 23 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни можливі снігопади

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -16 градусів;
  • у східних областях - від -7 до -10 градусів;
  • у центральних областях - від -7 до -17 градусів;
  • у південних областях - від -1 до -10 градусів;
  • у західних областях - від -2 до -20 градусів.

Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

Водночас, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, новий тиждень в Україні розпочнеться з сильних морозів і сухої погоди. Адже на погоду впливатиме Азійський антициклон, який утримує високий атмосферний тиск і не дає опадам пробитися на територію країни.

