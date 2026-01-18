Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)
В Україні протягом тижня з 19 по 23 січня утримається холодна погода з відчутними морозами майже у всіх регіонах. Найхолодніше буде на півночі та заході країни, тоді як на півдні морози будуть дещо слабшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 19 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна, місцями з проясненням погода.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -11 до -18 градусів;
- у східних областях - від -6 до -12 градусів;
- у центральних областях - від -6 до -16 градусів;
- у південних областях - від -4 до -11 градусів;
- у західних областях - від -8 до -16 градусів.
У вівторок, 20 січня, опади також не прогнозуються, можливе прояснення. В Україні все ще триматимуться морози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -9 до -16 градусів;
- у східних областях - від -6 до -11 градусів;
- у центральних областях - від -6 до -14 градусів;
- у південних областях - від -4 до -11 градусів;
- у західних областях - від -2 до -16 градусів.
У середу, 21 січня, по всі територій країни буде хмарно з проясенням. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -11 до -18градусів;
- у східних областях - від -7 до -9градусів;
- у центральних областях - від -6 до -15 градусів;
- у південних областях - від -4 до -11 градусів;
- у західних областях - від -4 до -16 градусів.
У четвер, 22 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Снігопади не прогнозуються, рднак на більшості територій буде хмарно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -9 до -20 градусів;
- у східних областях - від -6 до -16 градусів;
- у центральних областях - від -7 до -17 градусів;
- у південних областях - від -1 до -7 градусів;
- у західних областях - від -9 до -23 градусів.
У п'ятницю, 23 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни можливі снігопади
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -9 до -16 градусів;
- у східних областях - від -7 до -10 градусів;
- у центральних областях - від -7 до -17 градусів;
- у південних областях - від -1 до -10 градусів;
- у західних областях - від -2 до -20 градусів.
Водночас, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, новий тиждень в Україні розпочнеться з сильних морозів і сухої погоди. Адже на погоду впливатиме Азійський антициклон, який утримує високий атмосферний тиск і не дає опадам пробитися на територію країни.