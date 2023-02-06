Мороз, вітер та місцями сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в усіх областях можливий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть від нуля до -5 градусів. Вночі температура опуститься до -3 -8 градусів.

У Карпатах очікується сніг, температура вдень -5 -10, а вночі до -16 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно, місцями сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вдень від -1 до -3 градусів, а вночі до -6 градусів.