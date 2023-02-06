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Мороз, ветер и местами снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине ожидается морозная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 6 февраля, по всей Украине ожидается снег и мороз. Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня во всех областях возможен снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юге Украины возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров сегодня днем покажут от нуля до -5 градусов. Ночью температура опустится до -3 -8 градусов.

В Карпатах ожидается снег, температура днем -5-10 градусов, а ночью до -16 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, местами снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве днем от -1 до -3 градуса, а ночью до -6 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы.

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