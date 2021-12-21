Мороз усиливается. Температура в Киеве опустится до -14

В ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Отметки термометров опустятся до -14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.
В Киеве с ночи длится снегопад. По данным синоптиков, температура опустилась местами до +1...-7 градусов.
"В ближайшие сутки понижение температуры прогнозируют до -12...-14", - говорится в сообщении
Напомним, 21 декабря в Украине на всей территории ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -1 градуса.