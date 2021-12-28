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Мороз: для урегулирования конфликта на востоке Украины нужно включать дипломатию

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:11
Мороз: для урегулирования конфликта на востоке Украины нужно включать дипломатию Фото: народный депутат Владимир Мороз (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Мороз заявил, что не исключает обострения конфликта на востоке Украины, и призвал власть включить дипломатию, чтобы этого избежать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "НАШ".

"Напряжение, конечно же, присутствует. Когда суммируешь все заявления, которые доносятся со всех сторон, понимаешь, что все это может быть не просто так. Поэтому нужно пытаться предотвратить худшее", - сказал парламентарий.

По словам народного депутата, в 2014 году тоже никто не ожидал конфликта, но он произошел, и длится уже восьмой год. Поэтому необходимо включать дипломатию, уверен парламентарий.

"Сегодня должны быть включены все "дипломатические пушки". Худой мир лучше хорошей войны", - подчеркнул нардеп.

А Верховная рада в такие напряженные дни должна работать как минимум в комитетах.

"Народные депутаты не должны в это время никуда разъезжаться, они должны находиться в стране и по щелчку пальца быть готовыми принимать ответственные решения для безопасности Украины", - резюмировал Владимир Мороз.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики десять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили тяжелые ранения.

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