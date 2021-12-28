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Мороз: для врегулювання конфлікту на сході України слід включати дипломатію

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 18:11
Мороз: для врегулювання конфлікту на сході України слід включати дипломатію Фото: народний депутат Володимир Мороз (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз заявив, що не відкидає загострення конфлікту на сході України, і закликав владу включити дипломатію, щоб цього уникнути.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "НАШ".

"Напруга, звичайно ж, присутня. Коли підсумовуєш усі заяви, які долинають з усіх боків, розумієш, що все це може бути не просто так. Тому потрібно намагатися запобігти найгіршому", - сказав парламентарій.

За словами народного депутата, у 2014 році теж ніхто не очікував конфлікту, але він стався і триває вже восьмий рік. Тому необхідно включати дипломатію, упевнений парламентарій.

"Сьогодні мають бути включені всі "дипломатичні гармати". Поганий мир кращий за хорошу війну", - наголосив нардеп.

А Верховна рада у такі напружені дні має працювати як мінімум у комітетах.

"Народні депутати не повинні в цей час нікуди роз'їжджатися, вони повинні знаходитися в країні і по клацанню пальця бути готовими приймати відповідальні рішення для безпеки України", - резюмував Володимир Мороз.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 Грудня, бойовики десять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали важкі поранення.

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