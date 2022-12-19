Мороз та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

Завтра, 20 грудня, в Україні очікується місцями морозна погода. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
За даними синоптиків, завтра по всій Україні майже без опадів. Проте на півночі вранці та вдень можливий невеликий мокрий сніг.
Українців у західний та північних областях попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі у середньому -6 -11 градусів, а на Лівобережжі до -15.
Вдень у більшості областей від -2 до +3 градусів, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму +2 +7 градусів.
Завтра у столиці мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень можливий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний до 12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі -7 -9 градусів, а вдень близько нуля.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на початку робочого тижня в Україну прийдуть морози.
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