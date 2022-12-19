UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мороз та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

Фото: 20 грудня на півночі України очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 20 грудня, в Україні очікується місцями морозна погода. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні майже без опадів. Проте на півночі вранці та вдень можливий невеликий мокрий сніг.

Українців у західний та північних областях попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у середньому -6 -11 градусів, а на Лівобережжі до -15.

Вдень у більшості областей від -2 до +3 градусів, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму +2 +7 градусів.

Погода у Києві

Завтра у столиці мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень можливий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний до 12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі -7 -9 градусів, а вдень близько нуля.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на початку робочого тижня в Україну прийдуть морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр