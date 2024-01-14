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Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей

Украина, Воскресенье 14 января 2024 07:00
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Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей Фото: синоптики прогнозируют потепление на западе и юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 января, будет изменчивой. Мороз местами спадет, в некоторых областях ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшой снег, а в южных областях с дождем. Только в Одесской области без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях местами порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, местами вьюги.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от 0 до -4; ночью -8 -16 градусов;
  • на востоке: днем -2 -7, а ночью -10 -16 градусов;
  • на юге: днем от +3 до 0, ночью -1 -5 градусов;
  • на западе: днем от +2 до 0, а ночью -3 -8 градусов;
  • в центре: днем +1 -3, ночью от -5 до -8 градусов.

Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, прогнозируется небольшой снег. На дорогах города гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -7 -9.

Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Синоптики предупредили, что в субботу в Украине усилятся морозы.

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