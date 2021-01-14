Мороз и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 14 января, в западных, северных, некоторых центральных и южных регионах ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -5 до +2 градусов, а ночью на севере и востоке она опустится до -8.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня во всех западных и северных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Кировоградской областях будет идти снег. В Крыму ожидаются дожди. На всей остальной территории Украины будет сухо и пасмурно.

В западных областях температура воздуха днем будет от -3 до +1, а ночью от -5 до -2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от -6 до +1, а ночью столбики термометров покажут -8 -2 градуса.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -4 0, а ночью -6 0.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -1, а ночью от -6 до +3.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.

Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.