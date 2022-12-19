Мороз посилюється: якою буде погода в Україні сьогодні

Україну продовжують накривати зимові морози. Сьогодні місцями очікується до -14, але без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах західних та північних областей місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західних напрямків, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -11 -9, а вдень -6 -4.
Нагадаємо, раніше синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік 2023.
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