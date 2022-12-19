Мороз усиливается: какой будет погода в Украине сегодня

Украину продолжают накрывать зимние морозы. Сегодня местами ожидается до -14, но без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность, без осадков. На дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западных направлений, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -11 -9, а днем -6 -4.
Напомним, ранее синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год 2023.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.