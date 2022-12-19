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Мороз усиливается: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине мороз усилится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украину продолжают накрывать зимние морозы. Сегодня местами ожидается до -14, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность, без осадков. На дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -13 -8 градусов, днем -7 -3,
  • на западе ночью -14 -10, а днем от -6 до +1 градус;
  • в восточных областях ночью от -8 -2 градуса, днем -6 -2;
  • на юге страны ночью -7 -3, а днем от -1 до +2 градусов;
  • в центральных областях ночью -13 -9 градусов, днем -4 -2.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западных направлений, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -11 -9, а днем -6 -4.

Напомним, ранее синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год 2023.

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