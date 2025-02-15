Мороз посилиться. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 16 лютого, в Україні посиляться морози. Також ймовірний сніг, можливо з дощем, але опадів буде менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Починаючи з 15 лютого, погода в Україні змінилась - через територію країни з північного заходу на південний схід перемістився атмосферний фронт, який зумовив сніг.

"У західних областях невеликий, на решті території - помірний, на півдні країни подекуди з дощем. На дорогах очікуємо ожеледицю", - розповіли синоптики.

Своєю чергою, атмосферний тиск зазнаватиме коливань - короткочасне його падіння в суботу надалі швидко зміниться ростом, що спричинить зменшення опадів.

"У неділю знову посилення морозу", - зазначили в "Укргідрометцентрі".