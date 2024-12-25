Мороз і волога: що робити, коли примерзли двері у машині

Цьогорічна зима дуже сприятлива до таких сюрпризів: водій і пасажири тягнуть наввипередки за всі двірні ручки, але марно – двері немов приклеєні. Як потрапити всередину хоча б комусь?
Про те, як швидко і без наслідків звільнити машину від крижаного полону, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та L`Automobile.
Той, хто не стикався з такою проблемою, може не розуміти всієї її глибини. Між тим, якщо гумова стрічка ущільнювача, яка окантовує по периметру всі двері, примерзне до металу кузова, хоча на половині своєї довжини, водій отримує справжню проблему. Яку він разом з пасажирами може підсилити неправильними діями.
Спробуйте всі двері по черзі – найчастіше одна-дві примерзає слабіше за інші;
Спробуйте відкрити багажник – за умови певної гнучкості тіла через нього теж можна потрапити в салон. Причому не тільки в універсалі та хетчбеку. А вже зсередини можна буде або тиснути на двері без ризику щось поламати, або протопити салон аж до відтаювання ущільнювачів;
Дійте навпаки – натискуйте на двері з усієї сили, немов вминаючи їх в салон, по всьому периметру, в тому числі і у верхній частині навколо скла. І конструкція замка, і форма прорізу кузова це дозволяє. Тих кількох міліметрів ходу всередину може вистачити, щоби "розгойдати" ущільнювач і зірвати його з позиції;
Прямуйте додому, до найближчого магазину чи АЗС по рідину-дефростер. По дорозі можна буде прихопити трубочку для коктейлю (капучино) – через неї зручніше подати препарат-розморожувач безпосередньо до зловредної гумки. Виберіть одні з дверей і починайте зрошувати ущільнювач з верхньої частини – адже ущільнювач зазвичай намокає саме зверху, відтак і мороз там тримає сильніше.
Так, навіть найбільш завзяті спроби подолати жартівника-Діда Мороза можуть не дати бажаного результату. Але можуть дати небажаний: ви щось зіпсуєте. Тому не гарячкуйте і дійте зважено.
Отже, не можна:
На щастя, далеко не завжди максимально міцно примерзають всі двері автомобіля, і потрапити в салон найчастіше вдається без надзвичайних зусиль. Проте, запобігти примерзанню дверей набагато простіше, аніж долати наслідки такого сюрпризу. Треба напередодні морозів змастити гумки дверей спеціальним препаратом. А на крайній випадок, якщо пляшечки з чарівною речовиною під рукою не опиниться, можна обійтися звичайним милом – натерта ним гума не примерзне, навіть якщо буде мокрою від дощу чи снігу.
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