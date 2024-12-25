Мороз і волога: що робити, коли примерзли двері у машині

Той, хто не стикався з такою проблемою, може не розуміти всієї її глибини. Між тим, якщо гумова стрічка ущільнювача, яка окантовує по периметру всі двері, примерзне до металу кузова, хоча на половині своєї довжини, водій отримує справжню проблему. Яку він разом з пасажирами може підсилити неправильними діями.

Як відкрити двері, які примерзли

Спробуйте всі двері по черзі – найчастіше одна-дві примерзає слабіше за інші;

Спробуйте відкрити багажник – за умови певної гнучкості тіла через нього теж можна потрапити в салон. Причому не тільки в універсалі та хетчбеку. А вже зсередини можна буде або тиснути на двері без ризику щось поламати, або протопити салон аж до відтаювання ущільнювачів;

Дійте навпаки – натискуйте на двері з усієї сили, немов вминаючи їх в салон, по всьому периметру, в тому числі і у верхній частині навколо скла. І конструкція замка, і форма прорізу кузова це дозволяє. Тих кількох міліметрів ходу всередину може вистачити, щоби "розгойдати" ущільнювач і зірвати його з позиції;

Прямуйте додому, до найближчого магазину чи АЗС по рідину-дефростер. По дорозі можна буде прихопити трубочку для коктейлю (капучино) – через неї зручніше подати препарат-розморожувач безпосередньо до зловредної гумки. Виберіть одні з дверей і починайте зрошувати ущільнювач з верхньої частини – адже ущільнювач зазвичай намокає саме зверху, відтак і мороз там тримає сильніше.

Чого не можна робити

Так, навіть найбільш завзяті спроби подолати жартівника-Діда Мороза можуть не дати бажаного результату. Але можуть дати небажаний: ви щось зіпсуєте. Тому не гарячкуйте і дійте зважено.

Отже, не можна:

Тягнути за ручку на себе з усієї сили. Майже напевне пластик не витримає і врешті-решт ламається. Власне, навіть якщо сама ручка у вас металева, вона може і витримає – але зламається щось всередині замка. Оцінити, наскільки міцно іноді тримає крига двері машини, можна, спробувавши відкрити одну з примерзлих дверей зсередини;

Тягнути за верхню рамку дверей (біля скла). Як не дивно, але у сучасних машин цю частину дверей можна погнути навіть без слюсарного інструменту. При тому це не буде запорукою успіху у вашій головній справі;

Лити в щілину дверей гарячу воду. Далеко не факт, що це допоможе, але лак і фарбу ви зіпсуєте точно. А якщо мороз міцний, в місці "застосування" вода, охолонувши в ході невдалої спроби, прихопить двері буквально намертво.

Коротко

На щастя, далеко не завжди максимально міцно примерзають всі двері автомобіля, і потрапити в салон найчастіше вдається без надзвичайних зусиль. Проте, запобігти примерзанню дверей набагато простіше, аніж долати наслідки такого сюрпризу. Треба напередодні морозів змастити гумки дверей спеціальним препаратом. А на крайній випадок, якщо пляшечки з чарівною речовиною під рукою не опиниться, можна обійтися звичайним милом – натерта ним гума не примерзне, навіть якщо буде мокрою від дощу чи снігу.