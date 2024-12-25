Мороз и влага: что делать, когда примерзли двери в машине

Тот, кто не сталкивался с такой проблемой, может не понимать всей ее глубины. Между тем, если резиновая лента уплотнителя, которая окантовывает по периметру все двери, примерзнет к металлу кузова, хотя на половине своей длины, водитель получает настоящую проблему. Которую он вместе с пассажирами может усилить неправильными действиями.

Как открыть дверь, которая примерзла

Попробуйте все двери по очереди - чаще всего одна-две примерзает слабее остальных;

Попробуйте открыть багажник - при определенной гибкости тела через него тоже можно попасть в салон. Причем не только в универсале и хэтчбеке. А уже изнутри можно будет либо давить на двери без риска что-то поломать, либо протопить салон вплоть до оттаивания уплотнителей;

Действуйте наоборот - нажимайте на дверь со всей силы, словно вминая ее в салон, по всему периметру, в том числе и в верхней части вокруг стекла. И конструкция замка, и форма проема кузова это позволяет. Тех нескольких миллиметров хода внутрь может хватить, чтобы "раскачать" уплотнитель и сорвать его с позиции;

Направляйтесь домой, в ближайший магазин или АЗС за жидкостью-дефростером. По дороге можно будет прихватить трубочку для коктейля (капучино) - через нее удобнее подать препарат-размораживатель непосредственно к злонамеренной резинке. Выберите одну из дверей и начинайте орошать уплотнитель с верхней части - ведь уплотнитель обычно намокает именно сверху, поэтому и мороз там держит сильнее.

Чего нельзя делать

Да, даже самые упорные попытки преодолеть шутника-Деда Мороза могут не дать желаемого результата. Но могут дать нежелательный: вы что-то испортите. Поэтому не горячитесь и действуйте взвешенно.

Итак, нельзя:

Тянуть за ручку на себя со всей силы. Почти наверняка пластик не выдержит и в конце концов сломается. Собственно, даже если сама ручка у вас металлическая, она может и выдержит - но сломается что-то внутри замка. Оценить, насколько крепко иногда держит лед двери машины, можно, попробовав открыть одну из примерзших дверей изнутри;

Тянуть за верхнюю рамку двери (возле стекла). Как ни странно, но у современных машин эту часть двери можно погнуть даже без слесарного инструмента. При том это не будет залогом успеха в вашем главном деле;

Лить в щель двери горячую воду. Далеко не факт, что это поможет, но лак и краску вы испортите точно. А если мороз крепкий, в месте "применения" вода, остыв в ходе неудачной попытки, прихватит дверь буквально намертво.

Вкратце

К счастью, далеко не всегда максимально прочно примерзают все двери автомобиля, и попасть в салон чаще всего удается без чрезвычайных усилий. Тем не менее, предотвратить примерзание дверей гораздо проще, чем преодолевать последствия такого сюрприза. Надо накануне морозов смазать резинки дверей специальным препаратом. А на крайний случай, если бутылочки с волшебным веществом под рукой не окажется, можно обойтись обычным мылом - натертая им резина не примерзнет, даже если будет мокрой от дождя или снега.