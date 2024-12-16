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Мороз і незамерзайка для авто: скільки градусів повинна мати рідина омивача

Понеділок 16 грудня 2024 19:00
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Мороз і незамерзайка для авто: скільки градусів повинна мати рідина омивача Фото: скільки градусів повинна мати рідина омивача (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чимала частина українських водіїв зимового сезону заправляє рідину омивача частіше, ніж бензин. Відтак, для них стає важливим баланс її ціни та властивостей, які доводиться прив’язувати до погоди і температури за бортом. Отже, який температурний індекс бажано мати для вашої незамерзайки?

Про нюанси підбору зимової рідини для омивача читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і "Autobild Україна".

Так, найпростіший варіант – заправити бачок рідиною з позначкою – 30 С і не перейматись температурними перепадами та недбалістю шляховиків з комунальниками. Але для багатьох співвітчизників це матиме вигляд неприпустимого марнотратства, адже і погода у нас здебільшого тримається близько нуля, і споживання рідини буває чималим – особливо якщо щоразу (або через кілька разів) одночасно з омивачем лобового скла машина вмикає і омивач фар.

Тому для вдумливих водіїв пропонуємо рекомендації щодо підбору температури замерзання (пробачте за каламбур) незамерзайки.

Мороз і незамерзайка для авто: скільки градусів повинна мати рідина омивача

Що означає температури рідини омивача

Мабуть, не всі водії знають, що температура, позначена на етикетці омиваючої рідини, насправді не є температурою її замерзання на лобовому склі. Нюанс у тому, що кристалізація омивайки в бачку або в пляшці – це одне, а її поведінка на склі – це інше.

Коли машина рухається у морозну погоду з більш-менш значною швидкістю, на її зовнішніх поверхнях температура буває нижчою за температуру повітря. Тому що є додатковий фактор холоду – зустрічний потік повітря.

Пригадайте так званий вітро-холодовий індекс на погодних сайтах: він пояснює, чому морозного дня за наявності вітру погода відчувається більший холодною, ніж показують прилади. Тобто ускладнення у тому, що передок машини – і лобове скло також – в русі додатково охолоджується потоком морозного повітря. А ще працює ефект зниження температури поверхні, коли з неї випаровується спирт, присутній в незамерзайці.

Відтак температура замерзання рідини, яку ви заправляєте в бачок, має бути нижчою (тобто цифра на етикетці – більшою) за температуру повітря, що очікується найближчими днями.

Якою повинна бути температура незамерзайки

Назвати точний запас морозостійкості незамерзайки неможливо, адже і на одній тій самій машині в різних умовах температура на склі буде різною: щоразу на іншу потужність буде увімкнено опалювач салону, ззовні буде вітер іншої сили та напрямку, інша вологість повітря і нарешті, мороз іншої сили. Хоча в цілому ясно, що типової української зими від позначки на етикетці рідини слід віднімати як мінімум 5 градусів – принаймні, у заміських поїздках.

Як розводити незамерзайку для омивача

Певно, варто нагадати, що залежність між пропорцією спирт/вода і морозостійкістю отриманої суміші непряма. Наприклад, щоб удвічі знизити морозостійкість омивайки, навпіл розбавити її водою буде неправильно. На пляшках з рідиною-концентратом, які продаються з індексами –60...– градусів тощо, завжди приводиться таблиця з пропорцією для приготування суміші.

Для прикладу, на упаковці концентрату –80 градусів одного з німецьких виробників пропонується такий рецепт:

  • Розбавити концентрат з водою у співвідношенні 1:1 для отримання рідини з лімітом замерзання –30 градусів;
  • Розбавити концентрат з водою у співвідношенні 1:2 для отримання рідини з лімітом замерзання –15 градусів;
  • Розбавити концентрат з водою у співвідношенні 1:3 для отримання рідини з лімітом замерзання –10 градусів.

Мороз і незамерзайка для авто: скільки градусів повинна мати рідина омивача

Коротко

Спираючись на сказане вище і на досвід бувалих водіїв, вимальовується такий найбільш раціональний варіант щодо міцності зимової рідини для омивача. Є сенс купувати на всю зиму (чи на місяць) більш-менш містку пляшку з незамерзайкою великого "градусу" і тоді використовувати її згідно із погодою за вікном – заправляти в машину або в чистому вигляді, або попередньо розбавивши водою.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.

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