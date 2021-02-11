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Мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 февраля, на западе, севере и в центре Украины будет идти мокрый снег, а восточные области укроют дожди. Днем температура воздуха в некоторых южных регионах поднимется до +15, однако на северо-западе страны ожидается мороз.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных и северных регионах, а также в Киевской, Черкасской, Полтавский областях будет наблюдаться мокрый снег. Дождливо сегодня будет в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории - переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от -6 до +2, а ночью она будет в пределах -9 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -5 до +7, а ночью от -12 до -2 градусов.

В восточных и южных регионах температура воздуха ожидается от +3 до +15. Ночью столбики термометров покажут -3 +4 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от -6 до +1, а ночью от -12 до -7.

Напомним, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. В областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

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