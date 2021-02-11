Мороз та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у західних та північних регіонах, а також у Київській, Черкаській, Полтавський областях спостерігатиметься мокрий сніг. Дощитиме сьогодні у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території - мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від -6 до +2, а вночі вона буде в межах -9 0.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -5 до +7, а вночі від -12 до -2 градусів.

У східних та південних регіонах температура повітря очікується від +3 до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +4 градуси.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від -6 до +1, а вночі від -12 до -7.