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Мороз, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Фото: 19 грудня в Україні буде морозно, але сухо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 19 грудня, по всій Україні прогнозується морозна погода. Проте майже у всіх областях без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у понеділок у всіх регіонах хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Проте українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях.

Вітер переважно північно-західний, на заході - південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Завтра стовпчики термометрів покажуть вночі -5 -10 градусів, а на заході та півночі -8 -13 градусів.

Вдень температура повітря у середньому буде в межах -2 -7 градусів, а на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько нуля.

Погода у Києві

Завтра у столиці без опадів, проте на дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний до 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі до -10 градусів, а вдень -4 -6 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на початку робочого тижня в Україну прийдуть морози.

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