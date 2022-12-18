Мороз, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Завтра, 19 грудня, по всій Україні прогнозується морозна погода. Проте майже у всіх областях без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
За даними синоптиків, у понеділок у всіх регіонах хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Проте українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях.
Вітер переважно північно-західний, на заході - південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Завтра стовпчики термометрів покажуть вночі -5 -10 градусів, а на заході та півночі -8 -13 градусів.
Вдень температура повітря у середньому буде в межах -2 -7 градусів, а на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько нуля.
Завтра у столиці без опадів, проте на дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний до 5-10 м/с.
Температура повітря у Києві вночі до -10 градусів, а вдень -4 -6 градусів.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на початку робочого тижня в Україну прийдуть морози.
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