Мороз, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За даними синоптиків, у понеділок у всіх регіонах хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Проте українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях.

Вітер переважно північно-західний, на заході - південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Завтра стовпчики термометрів покажуть вночі -5 -10 градусів, а на заході та півночі -8 -13 градусів.

Вдень температура повітря у середньому буде в межах -2 -7 градусів, а на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько нуля.

Погода у Києві

Завтра у столиці без опадів, проте на дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний до 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі до -10 градусів, а вдень -4 -6 градусів.