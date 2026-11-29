Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг та дощ.

В Карпатах вночі та вранці місцями туман. В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с.

Температура вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° морозу.

Фото: якою буде погода в Україні 29 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° морозу, у Києві 1-3° морозу.