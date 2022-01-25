UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мороз до -17 и снег почти по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей. Местами ночью морозы ударят до -17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, снег ожидается в южных и восточных территориях, а на западе - с дождем. При этом на севере снег прогнозируется только днем в Житомирской области. Ветер преимущественно западных направлений.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях днем 0 -8 градусов, а ночью -10 -17;
  • на севере страны днем -3 -4, ночью -9 -13 градусов;
  • в восточных областях -2 -7 градусов днем, а ночью -5 -11;
  • на юге страны днем -2 -5, ночью -3 -7 градусов;
  • в центральных областях -3 -6 днем, а ночью -6 -10 градусов.

Погода в Киеве

В столице синоптики прогнозируют гололедицу. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах -5 -7 градусов, ночью -9 -11.

Напомним, вчера в украинских Карпатах температура воздуха опустилась до -23 градусов мороза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр