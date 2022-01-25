Мороз до -17 и снег почти по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей. Местами ночью морозы ударят до -17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, снег ожидается в южных и восточных территориях, а на западе - с дождем. При этом на севере снег прогнозируется только днем в Житомирской области. Ветер преимущественно западных направлений.
Температура воздуха будет составлять:
В столице синоптики прогнозируют гололедицу. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах -5 -7 градусов, ночью -9 -11.
Напомним, вчера в украинских Карпатах температура воздуха опустилась до -23 градусов мороза.