Мороз до -17 та сніг майже по всій країні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 січня погода в Україні буде переважно зі снігом, окрім північних областей. Місцями вночі морози вдарять до -17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сніг очікується у південних та східних територіях, а на заході - з дощем. При цьому на півночі сніг прогнозується лише вдень у Житомирській області. Вітер переважно західних напрямків.
Температура повітря складатиме:
У столиці синоптики сьогодні прогнозують ожеледицю. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -5 -7 градусів, вночі -9 -11.
Нагадаємо, вчора в українських Карпатах температура повітря опустилась до -23 градусів морозу.