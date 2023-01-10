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Мороз до -15 та пориви вітру: синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 10 січня, у більшості регіонів України очікуються сильні пориви вітру. Подекуди температура опуститься до 15 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. На Заході, а вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ. На решті території України без опадів.

Окрім того, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях на дорогах очікується ожеледиця.

Температура вночі прогнозується на рівні 3-8° морозу, у західних регіонах 1-6° тепла. Вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 5-10° тепла. При цьому у східних регіонах вночі температура опуститься до 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних регіонів, пориви 15-20 м/с.

Погода у Київські області

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі опади не очікуються, а вдень місцями мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця.

Температура очікується вночі на рівні 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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