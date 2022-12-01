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Мороз до -14 та шквали: якою буде погода в Україні в перший день зими

Фото: перший день зими в Україні буде морозним і вітряним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 1 грудня буде вітряною та морозною. У північних областях вночі до -14, подекуди прогнозують шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східного напрямку, 5-10 м/с, на сході країни, а місцями пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Найморознішою ніч буде на півночі, а от в Криму прогнозують до +12 вдень.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вночі -14 -4 градусів, вдень від -4 до +1;
  • на заході вночі -9 -1, а вдень -3 +4 градуси;
  • у східних областях вночі -5 -1 градус, вдень -1 +1;
  • на півдні країни вночі від -2 до 0, а вдень +1 +4 градуси;
  • у центральних областях вночі -6 -2 градуси, вдень -4 +1.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть -6 -8 градусів, а вдень коливатимуться від 0 до -2.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні та на Новий рік.

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