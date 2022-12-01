Мороз до -14 и шквалы: какой будет погода в Украине в первый день зимы

Погода в Украине сегодня, 1 декабря, будет ветреной и морозной. В северных областях ночью до -14, местами прогнозируют шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер восточного направления, 5-10 м/с, на востоке страны, а местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Самая морозная ночь будет на севере, а вот в Крыму прогнозируют до +12 днем.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров ночью покажут -6 -8 градусов, а днем будут колебаться от 0 до -2.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре и на Новый год.
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