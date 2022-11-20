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Мороз до -10, сніг з дощем та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні продовжує погіршуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 20 листопада буде майже всюди з мокрим снігом, а подекуди з дощем. Вночі на півночі вдарить мороз до -10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі без істотних опадів, лише у південно-західній частині, Кіровоградській і Черкаській областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь.

При цьому вдень у західних і північних регіонах невеликий мокрий сніг. У центрі та на сході помірний мокрий сніг і дощ, місцями також налипання мокрого снігу, ожеледь.

Тим часом у південній частині синоптики прогнозують помірний дощ, а в Миколаївській і Херсонській областях подекуди значний.

Таким чином, на всіх дорогах України, крім південної частини, буде ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень переважно східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -10 -5 градусів, вдень -5 -1;
  • на заході вночі -8 -1, а вдень -3 +4 градуси;
  • у східних областях вночі -4 +1 градус, а вдень +1 +4;
  • на півдні країни вночі -1 +5, а вдень +6 +12 градусів;
  • у центральних областях вночі -7 -2 градуси, вдень -3 +3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6, а вдень -4 -2.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували коли до України повернеться тепло.

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