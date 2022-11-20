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Мороз до -10, снег с дождем и гололедица: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине продолжает ухудшаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 20 ноября будет почти повсюду с мокрым снегом, а местами с дождем. Ночью на севере ударит мороз до -10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью без существенных осадков, лишь в юго-западной части, Кировоградской и Черкасской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица.

При этом днем в западных и северных регионах небольшой мокрый снег. В центре и на востоке умеренный мокрый снег и дождь, местами также налипание мокрого снега, гололедица.

Между тем, в южной части синоптики прогнозируют умеренный дождь, а в Николаевской и Херсонской областях порой значительный.

Таким образом, на всех дорогах Украины, кроме южной части, будет гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -10 -5 градусов, днем -5 -1;
  • на западе ночью -8 -1, а днем -3 +4 градуса;
  • в восточных областях ночью -4 +1 градус, а днем +1 +4;
  • на юге страны ночью -1 +5, а днем +6 +12 градусов;
  • в центральных областях ночью -7 -2 градуса, днем -3 +3.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ночью без существенных осадков, а днем небольшой мокрый снег. Ветер восточных направлений, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6, а днем -4 -2.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украину вернется тепло.

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